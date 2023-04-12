Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ Генпрокуратуру РФ просят проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Алла Пугачёва

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. По его словам, покинувшая Россию исполнительница осуждает специальную военную операцию и поддерживает уехавших из страны артистов, которые оказывают финансовую поддержку украинской армии.

Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины. <...> Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами, — говорится в документе.

Ранее общественники обратились в СКР с просьбой проверить певицу Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Представители Ассоциации патриотических сил Юга России также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, доставшейся ей от Аллы Пугачевой.

Музыкальный продюсер Андрей Разин назвал нападки на эстрадную певицу Аллу Пугачеву «безумством сумасшедших идиотов». Он признался, что находится не в лучших отношениях с Примадонной, но осуждает негативные высказывания в ее адрес со стороны конъюнктурных представителей шоу-бизнеса и политики.