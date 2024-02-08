«Психологический шок»: Пушков о реакции Запада на антироссийские санкции Пушков: страны Запада испытали психологический шок от эффекта санкций против РФ

Западные страны испытали психологический шок, когда увидели, что введенные против России санкции имели ограниченный эффект, заявил сенатор Алексей Пушков во время заседания комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, можно говорить об обвале краткосрочного эффекта политики ограничений, однако это не то, на что рассчитывал Запад.

Принято 12 пакетов санкций Евросоюза и большой объем санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Более 100 санкций в общей сложности. И что? Какие результаты? Это один результат, это психологический шок, который испытал Запад, когда увидел, что эти санкции имели очень ограниченный эффект. <...> То есть можно говорить об обвале краткосрочного эффекта политики. Да, он есть, но совершенно не тот, на который рассчитывали, — отметил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что введенные Западом санкции дали некоторый результат, в частности, произошло снижение курса рубля. Однако, как подчеркнул Пушков, через некоторое время негативные аспекты от ограничений были нивелированы.

Ранее группа промышленных потребителей металла в Евросоюзе выступила против санкций в отношении алюминия из РФ. Производители назвали ограничения «экономической ядерной бомбой». Между тем ассоциация производителей этого металла в ЕС хочет запретить импорт, оказывая сильное давление на власти.