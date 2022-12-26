Психолог объяснила назначение министром 26-летней курянки Коноваловой Психолог объяснила назначение министром 26-летней Анны Коноваловой ее силами и амбицией

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Анна Коновалова

Психолог Ирина Леонова объяснила NEWS.ru назначение 26-летней Анны Коноваловой на пост министра приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области тем, что у бывшей советницы губернатора области Романа Старовойта вполне достаточно сил и амбиций для подобной работы. К тому же отсутствие опыта работы не является необходимым условием успеха.

С точки зрения психологии, в возрасте 26 лет у человека гораздо больше сил, энергии и амбиций для того, чтобы выживать в режиме хаоса и многозадачности. А это тот самый режим, в котором в основном существуют руководители. Плюсом возраста является и то, что у молодых людей скорость обработки информации мозгом гораздо быстрее и обучаемость эффективнее — это актуально в наши дни, ведь изменение трендов и развитие новых направлений достигло такой скорости, что «бывалым» начальникам за ней не угнаться, — подчеркнула Леонова.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц объяснил свое включение в состав Совета по правам человека при президенте РФ тем, что он «по мере сил» занимался проблемами, которые вскрыла спецоперация, и назначение на пост позволит ему активнее отстаивать права военнослужащих. Он также добавил, что намерен обсудить с президентом России традиционные проблемы военных и мобилизованных, включая недостатки в подготовке и экипировке. Кроме того, у некоторых из них есть нерешенные проблемы с положенными им выплатами.