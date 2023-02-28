«Псевдосубкультура»: в Кремле охарактеризовали «ЧВК Редан» Песков заявил, что «ЧВК Редан» является негативной субкультурой

Фото: Kremlin.ru

Дмитрий Песков

Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «ЧВК Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего российской молодежи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, власти «обратили внимание» на инциденты, включая драки, с участием представителей этого движения.

Внимание обратили, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком «минус», и которая ничего хорошего не несёт нашей молодежи, — заявил Песков.

Ранее московские полицейские получили распоряжение отлавливать подростков с приметами «ЧВК Редан». Подобные меры были введены после массовых драк в торговых центрах столицы с участием представителей субкультуры и спортсменов.

Ранее запретить «редановцев» призвала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявившая, что ячейки этой «депрессивно-агрессивной субкультуры» растут в российских регионах «как грибы после дождя». В конце февраля в ряде городов сообщалось о задержаниях подростков, устраивающих массовые драки в торговых центрах.

Что такое «Редан» на самом деле и опасно ли это объединение — разбирался NEWS.ru.