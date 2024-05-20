«Псевдомирная конференция»: Небензя высказался о саммите в Швейцарии Небензя: конференция по Украине в Швейцарии не несет добавленной стоимости

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Конференция по урегулированию конфликта на Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии, является «псевдомирной» и не несет какой-то добавленной стоимости, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по западным поставкам вооружений Киеву. По его словам, которые приводит ТАСС, целью саммита является разработка ультиматума для России.

Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет, — сказал он.

Небензя отметил, что основу саммита составит «мирная формула» Владимира Зеленского. По его словам, украинский лидер не скрывает, что главная задача встречи — выработать ультиматум, который будут навязывать России.

Разумеется все эти усилия будут тщетны, — поделился мнением постпред.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Литвиненко ранее заявил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, Киев четко это осознает. По его словам, для этого президент Владимир Зеленский предложил «формулу мира».

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. По его словам, уровень участия будет зависеть от сроков и логистики мероприятия.