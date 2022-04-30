«Проживите без России хотя бы год»: Володин о поставках газа в Европу

Вячеслав Володин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение России прекратить поставки газа в некоторые западные страны. По его мнению, Кремль таким образом жёстко отреагировал на угрозы отказаться от «голубого топлива» из РФ через семь лет.

Нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год», — написал Володин в Telegram-канале.

Спикер Госдумы уверен, что данные меры необходимо принимать против «недружественных» стран. Глядя на такие шаги, всё больше государств договариваются об оплате газа в рублях, считает Володин. Кроме того, по мнению парламентария, в Евросоюзе «привыкли жить за счёт других».

В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать, — добавил он.

Ранее Bloomberg назвал страну, которая «выиграет» от украинского кризиса. По прогнозам издания, Катар получит огромное влияние на мировой экономической арене за счёт экспорта газа в Европу. Согласно расчётам, он уже должен был достичь $100 млрд впервые с 2014 года, и это делает страну «выдающимся победителем после того, как спецоперация России вынудила Европу начать отлучать себя от российского импорта энергоносителей».