Госдума приняла законопроект о лишении свободы за провоз патогенов

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Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за провоз патогенных материалов на территорию России, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до 12 лет и до 8 лет за несоблюдение правил безопасности при обращении с ними.

Необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз. Расследование, проведенное парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи наших границ, на Украине, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам. Законопроект разработала межфракционная группа нижней палаты парламента по вопросам биологической безопасности по итогам работы комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Авторами инициативы стала группа депутатов Госдумы, включая главу комитета по безопасности Василия Пискарева, вице-спикера Ирину Яровую, главу комитета по обороне Андрея Картаполова и других.

Ранее в Госдуме призвали усилить контроль в сфере миграции. Зампред комитета нижней палаты парламента по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай поддержал соответствующий законопроект о введении миграционного режима высылки.