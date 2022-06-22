«Провести достойно»: Путин обсудил подготовку к единому дню голосования Путин: единый день голосования нужно провести «достойно»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсудил детали подготовки к единому дню голосования в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ. Российский глава указал, что к мероприятию нужно готовиться заблаговременно, чтобы провести его «достойно». Путин подчеркнул, что при подготовке к голосованию нужно обратить внимание на его условия и безопасность.

Нужно готовиться к проведению и достойно провести крупное внутриполитическое мероприятие, событие, обеспечить необходимые условия, безопасность, — заявил Путин.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила о начале избирательной кампании по выборам в единый день голосования, который назначен на 11 сентября этого года. Все кампании по выборам высших должностных лиц и депутатов заксобраний должны быть назначены уже к середине июня.

Первым субъектом РФ, который уже назначил выборы главы региона 11 сентября, стала Республика Карелия. Всего осенью этого года изберут 15 должностных лиц. В 14 областях пройдут прямые выборы, а в Республике Адыгея руководитель будет выбираться парламентом. Кроме того, в единый день голосования жители страны выберут депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.