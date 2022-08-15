«Играют с огнем»: сенатор Джабаров объяснил инцидент с британским самолетом Сенатор Джабаров назвал инцидент с британским самолетом проверкой реакции Москвы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Попыткой проверить реакцию Москвы назвал нарушение российских границ самолетом-разведчиком Великобритании первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он также напомнил ситуацию возле Крыма с попыткой нарушения территориальных вод России. Слова сенатора приводит РИА Новости.

Если это случайно, думаю, они объяснят. Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернется на свою базу. Играют с огнем, — сказал Джабаров.

Он также напомнил ситуацию близ Крыма, когда британцы попытались нарушить территориальные воды РФ, однако прекратили провокации после предупреждения.

Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной, — подчеркнул сенатор.

Он также добавил, что инцидент с самолетом-разведчиком является «попыткой проверить нашу реакцию».

Министерство обороны РФ 15 августа сообщило, что британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос. В ведомстве сообщили, что для пресечения нарушения российской границы в воздух был поднят МиГ-31бм. Российский истребитель идентифицировал нарушителя, им оказался самолет RC-135 ВВС Великобритании.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов назвал нарушение воздушного пространства России самолетом-разведчиком Великобритании провокацией. По его мнению, подобные действия со стороны Соединенного Королевства напоминают попытку проверить Россию «на зуб».