Проведенное в отряде добровольцев время может стать частью страхового стажа

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В России предложили засчитывать в страховой стаж период нахождения в добровольческом формировании, содействующее выполнению задач ВС РФ. Поправки внесли ко второму чтению законопроекта о страховых выплатах за смерть сотрудника на производстве. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Отмечается, что период нахождения в отряде добровольцев может быть засчитан в страховой стаж при следующих условиях. Для этого в отряде нужно находиться во время мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций или использовании ВС РФ за пределами страны.

Проект, к которому внесли поправки, предполагает увеличение страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая в два раза. Это значит, что значения повышают до двух миллионов рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки в УК РФ и КоАП РФ об ответственности за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольческих формирований, внесены в Госдуму. По его словам, они предусматривают штраф до пяти млн рублей или лишение свободы сроком до 15 лет.

Спикер уточнил, что второе чтение законопроекта состоится в четверг, 2 марта. Третье, итоговое чтение в случае поддержки законопроекта состоится во вторник, 14 марта.