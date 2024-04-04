«Провалился»: Захарова о саммите по атомной энергетике без России и Ирана Захарова назвала провалом проведение саммита по ядерной энергии без РФ и Ирана

Фото: Dean Calma / IAEA

Решение организаторов провести саммит по атомной энергетике в Бельгии без России и Ирана предопределило его провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат призвала развивать атомную энергетику вне политической конъюнктуры.

Захарова указала, что организаторы не пригласили на саммит ключевые государства, занимающиеся развитием атомной энергетики на глобальном уровне. Дипломат отнесла к ним не только Россию, но и Иран, вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всего мира.

Специалисты сразу видят, что «исторический саммит» провалился, — констатировала она.

Дипломат обратила внимание, что мировые СМИ 3 апреля распространили информацию о планах участников саммита принять Совместную декларацию по мирному атому. Но, как отметила она, эти обещания оказались «пшиком».

Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует, — написала Захарова.

Она призвала всех, кто намерен содействовать развитию атомной энергетики, действовать вне политической конъюнктуры. Заявления организаторов об исключительности саммита дипломат назвала «игрой в слова», которая стала трендом для стран Запада.

Захарова ранее заявила, что НАТО выбрала Россию в качестве цели для своей агрессивной политики, тогда как Украина выступает лишь антироссийским инструментом Альянса. По ее словам, заявление генсека Блока Йенса Столтенберга об обязательных поставках вооружений Киеву подтверждает это.