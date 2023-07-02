Медведев назвал ситуацию на Украине столкновением Запада и остального мира Медведев: ядерный апокалипсис вполне вероятен

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ситуация на Украине представляет собой не региональный конфликт, а тотальное противостояние коллективного Запада и остального мира. Такое мнение в статье для «Российской газеты» высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, это столкновение вызвано «диаметральной противоположностью взглядов» на развитие человеческой цивилизации и нежеланием западных государств признать, что «мир радикально изменился».

То, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, — это не просто «региональный конфликт», а нечто совсем иное. Это тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира. <...> Гибридная война, которую они сейчас ведут с нами, — их последний шанс сохранить выгодный для себя статус-кво, не утратить ослабевшие власть и влияние, — написал Медведев.

Он также указал на то, что вместе с Россией выступают «глобальный Восток и Юг», чье население составляет около двух третей земного шара. Медведев подчеркнул, что эти страны постепенно преодолевают экономические и политические последствия «колониального прошлого» и выступают за равноправное развитие всех государств «без старших и младших партнеров». По мнению российского политика, такое стремление к независимости не нравится Западу, который «всеми силами цепляется за прошлое».

По словам Медведева, тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Противостояние продлится десятилетия. Один из способов урегулирования конфликта — третья мировая война. Но он плох, так как победителям совсем не гарантировано дальнейшее процветание, добавил политик.

По его словам, победителей просто не будет, поскольку нельзя рассматривать в качестве триумфа тот мир, в котором наступит ядерная зима. При этом Медведев отметил, что апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен.

Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так, — отметил он.

Также в своем материале Медведев указал, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и ее следует расторгнуть. По словам политика, РФ самостоятельно сможет помочь странам-партнерам, которые нуждаются в продовольствии.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал денацификацию, демилитаризацию Украины, а также обеспечение территориальной целостности и безопасности населения главными задачами России в ходе СВО. Он подчеркнул, что страна достигнет всех заявленных целей, несмотря на возрастающую военную помощь Украине со стороны Запада.