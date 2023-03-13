Против журналиста Андрея Караулова завели еще одно уголовное дело Против журналиста Андрея Караулова завели уголовное дело о клевете на Никиту Михалкова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Караулов

Пребывающий в Дубае журналист Андрей Караулов в очередной раз привлечен в России к уголовной ответственности за клевету, примерно по двадцати адресам в московском регионе прошли обыски, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Поводом для открытия уголовного дела в этот раз стало заявление режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке леса в Нижегородской области.

В отношении Андрея Караулова возбуждено новое уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ. — NEWS.ru), в рамках которого потерпевшим признан Никита Сергеевич Михалков. <...> В ходе проведения следственных действий почти по 20 адресам в Москве и в Московской области сотрудники правоохранительных органов провели серию обысков, — говорится в сообщении.

Изначально дело возбудили в Нижнем Новгороде, однако потом его направили в Москву для проведения дальнейших следственных мероприятий, где в против Караулова расследуется еще одно дело по такой же статье.

В ноябре прошлого года издание «Медиазона» (включено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило, что Караулов объявлен в федеральный розыск. Предположительно, поводом для преследования журналиста могло стать дело о клевете в отношении главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В начале того месяца дома у Караулова прошел обыск, телеведущий назвал мероприятия «пьеса „Ксения Собчак“, акт второй».

Месяцем позже журналисту изменили статус со свидетеля на подозреваемого в рамках уголовного дела о клевете в отношении главы Ростеха.