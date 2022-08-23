«Против всех»: КПРФ предлагает серьезно изменить выборное законодательство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В КПРФ закончили разработку проекта Избирательного кодекса, который планируется внести в Госдуму уже осенью. Документ, пояснительная записка к которому есть в распоряжении NEWS.ru, предполагает отмену многих нововведений законодательства о выборах последнего времени, включая электронное голосование, трехдневное голосование и так называемое голосование на пеньках, а также возврат графы «против всех». Коммунисты уверены, что российская избирательная система деградирует, однако в «Единой России» отвечают, что российская система, наоборот, одна из самых передовых.

«Голосование на пеньках», ДЭГ и «паровозы»

Проект Избирательного кодекса, подготовленный коммунистами, по задумке авторов должен закрепить основные требования к проведению всех выборов и референдумов в России. В пояснительной записке к документу говорится, что основная его цель — «демократизация российского избирательного законодательства, обеспечение избирательных прав граждан при сохранении основных принципов федерализма».

Инициаторы предлагают ввести в законодательство 20 основных нововведений. Некоторые из них фактически отменяют недавно введенные правила и возвращают избирательную систему к прежним требованиям.

Среди таких предложений возврат к однодневному голосованию. Практику трехдневных выборов ввели во время голосования по поправкам к Конституции, а затем распространили и на все выборы в стране. Оппозиция связывает с ней массовые фальсификации. Однако в ЦИК настаивают: всё проходит честно, а избирателям так удобнее.

В проекте Избирательного кодекса авторы отмечают, что трехдневное голосование снижает возможности для общественного контроля за выборами, что приводит к подрыву общественного доверия ко всей избирательной кампании.

Фото: Сергей Ведяшкин/NEWS.ru Участки для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве. Архивное фото

Также проект КПРФ предполагает отказ от дистанционного голосования (ДЭГ). Оно впервые применялось на московских выборах в 2019 году, а в масштабах всей страны — на том же голосовании по поправкам к Конституции. На выборах в Госдуму в 2021 году применение ДЭГ привело к скандалу: оппозиция и СМИ говорили о фальсификациях, а КПРФ отказалась признавать результаты электронных выборов в столице. Однако власти и общественный штаб по наблюдению за выборами не нашли признаков фальсификации. Уже в 2022 году глава ЦИК Элла Памфилова посоветовала всем, кому не нравится электронное голосование, «идти лесом».

Авторы Избирательного кодекса с Памфиловой не согласны. Они считают, что ДЭГ нарушает право на свободу и тайну голосования и отмечают, что во многих других странах работают над системой электронного голосования, но практически никто не перешел к масштабному ее использованию.

Еще одно нововведение последних лет, от которого коммунисты хотят избавиться, — голосование на придомовых территориях. По мнению авторов инициативы, такая практика нарушает основные принципы голосования и «неприемлема для демократического общества».

В СМИ эту технологию, которая также пришла в избирательный процесс во время пандемии COVID-19, назвали «голосованием на пеньках»: на выборах в 2020 и 2021 годах действительно некоторые избирательные участки организовывали на пнях. Использование этого термина поддержала даже Элла Памфилова, однако сама практика, по ее словам, больше использоваться не будет, так как пик распространения коронавируса прошел и в ней нет нужды.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Элла Памфилова

Последнее предлагаемое изменение, которое касается введенных недавно правил, — применение видеонаблюдения. Коммунисты предлагают всегда использовать видеокамеры, а при наличии такой технической возможности транслировать видеоряд в интернет. Сейчас видеонаблюдение на выборах — необязательное требование. В 2021 году на выборах в Госдуму оно проводилось, но ЦИК отказалась от прямой трансляции в Сети, сославшись на дороговизну.

Нужно четко разделять праздное диванное созерцание от предметного квалифицированного видеонаблюдения людей подготовленных. Я против видеонаблюдения, которое превращается в дорогостоящую бессмыслицу, — объясняла Элла Памфилова решение отменить трансляцию с видеокамер в интернете.

Затрагивает проект Избирательного кодекса и более устоявшиеся российские избирательные практики. Так, коммунисты предлагают проводить все выборы в последнее воскресенье марта, чтобы повысить явку, а также отменить «муниципальные фильтры», которые требуют от кандидатов в губернаторы собирать подписи среди региональных депутатов.

Кроме того, инициатива предполагает введение ограничений на изменение избирательного законодательства (применять только нормы, вступившие в силу за полгода до назначения выборов); исключение из числа избирателей на региональных выборах призывников, которые служат в чужом для себя субъекте; введение агитационных митингов и восстановление графы «против всех» в бюллетенях.

Также авторы предлагают бороться с «паровозами» — практикой, когда кандидат с большим рейтингом появляется в списках определенной партии, а после победы отказывается от полученной должности, из-за чего ее занимает следующий за ним в списках политик. По мнению коммунистов, эту практику активно использует «Единая Россия».

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Участки для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве. Архивное фото

На последних выборах в Госдуму, которые прошли в 2021 году, федеральный список «Единой России» действительно был примером того, что в КПРФ называют паровозом. Тогда списки партии возглавили министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач московской коронавирусной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Итоги выборов позволили ЕР получить конституционное большинство в Госдуме, и все пять лидеров списка получили мандат. Однако в Думу пошла только Анна Кузнецова, а остальные отказались от мест в нижней палате.

«Система рушится»

Разработку проекта Избирательного кодекса возглавил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). По его словам, документ планируется вносить в нижнюю палату уже осенью. В разговоре с NEWS.ru депутат рассказал, что считает действующую в России избирательную систему несовершенной. По его словам, раньше она была более демократичной, а сейчас «система рушится».

Власть отчуждается от народа. Всё живет само по себе, мы перестаем функционировать в качестве правового и демократического государства. Это основа современного государства: у нас не рабовладение и не феодальный строй. Даже ранние буржуазные демократии предполагали выборы, хоть и существовала разница между бедными и богатыми, — сказал он.

По его словам, «даже капиталисты» занимаются совершенствованием избирательной системы, в чем он мог убедиться при подготовке своего проекта. Политик уверен, что капиталистам стабильные и справедливые выборы нужны не меньше, чем другим слоям общества. Он подчеркнул, что в сфере избирательного права существуют общепризнанные мировые нормы, которые в России никогда не оспаривались.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Участки для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве. Архивное фото

Однако в «Единой России» претензии к системе выборов не принимают. Коллега Синельщикова, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (ЕР) считает, что сейчас в России политическая система «как никогда устойчива».

Новые технологии плотно вошли в нашу жизнь, и тот комфорт и удобство, которые дает в том числе ДЭГ, мы просто не можем отменить. <...> Мне кажется, за этим будущее, это удобно, это позволит самому широкому кругу людей воспользоваться волеизъявлением и проголосовать, и вовлекает молодежь, — сказал он NEWS.ru.

Он отметил, что готов ознакомиться с предложением КПРФ. Однако единоросс предположил, что проект коммунистов не направлен на совершенствование конкретных недостатков избирательной системы, а призван «отмести то, что мы делаем шаг вперед».