Против Каспарова могут завести дело за неисполнение обязанностей иноагента ТАСС: Каспарову грозит уголовное дело за нарушения закона об иноагентах

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Гарри Каспаров

В отношении шахматиста Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Если дело будет возбуждено, ему грозит лишение свободы до двух лет или штраф.

В настоящее время все основания для этого есть, — сказал собеседник агентства.

В конце апреля в Республике Коми по итогам заседания городского суда Сыктывкара было принято решение о заочном аресте экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и бывшего депутата Государственной думы Геннадия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Отмечается, что под аналогичную меру пресечения также подпали экс-активистка Евгения Чирикова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и публицист Иван Тютрин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По решению Росфинмониторинга в феврале 2024 года в перечень террористов и экстремистов был внесен Гарри Каспаров. Это произошло после обвинений в адрес гроссмейстера в соучастии действиям экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как пояснил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, шахматист является предателем Родины, его имущество необходимо конфисковать.