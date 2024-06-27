«Простор для политических манипуляций»: Медведев о сути американских правил Медведев: суть американских правил заключается во вседозволенности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суть американских правил заключается во вседозволенности и обслуживании собственной исключительности, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XII Петербургского международного юридического форума. Он подчеркнул, что международное право сознательно размывается, стираются различия между нормами, правом и не правом, что открывает простор для политических манипуляций, пишет РИА Новости.

Как говорили когда-то на Диком Западе, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Поэтому отношение к миру именно такое, - сказал Медведев.

Он также напомнил, что власти США финансируют «цветные» революции и развязывают прокси-войны, стремясь создать видимость блага, а также подчеркнул, что Запад намеренно игнорирует историю международного права.

Ранее Медведев рассказывал, что Россия переживет новые санкции, принятые против нее накануне Евросоюзом, но ничего не забудет и не простит. Он также предупредил, что на попытки Запада причинить вред российским гражданам будет дан ответ. По словам политика, рестрикции всегда бьют по гражданам и бизнесу, а не по власти. Он также отметил, что политики Евросоюза «работают глупо и без творческого подхода»