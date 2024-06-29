«Просто жесть»: в России поразились реакции МАГАТЭ на обстрел ЗАЭС Рогов счел «жестью» реакцию МАГАТЭ на обстрел ВСУ поста контроля радиации ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Реакция МАГАТЭ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) поста контроля радиации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) никак, кроме как «жесть», описать невозможно, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, любое проявление агрессии в отношении ядерных объектов сравнимы с ударом по безопасности.

Хотя уже давно пора привыкнуть к подобной безответственности со стороны МАГАТЭ и лицемерию, когда говорят, что очень сильно переживают за безопасность. Исходя из такой логики, можно и другие посты радиационного контроля разрушить, или даже один реактор, ничего же страшного, их все равно шесть, — возмутился сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

Как отметил Рогов, опасность подобных ударов понятна любому человеку. Так он отреагировал на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который не увидел в ударе по посту контроля радиации ЗАЭС прямого влияния на безопасность на объекте.

Ранее в пресс-службе Запорожской атомной электростанции объявили о нападении украинских военных на подстанцию «Радуга». В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов атомной электростанции. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.