Путин пригрозил ударами в случае поставки ВСУ ракет дальнего действия Путин: Россия нанесет удары по объектам на Украине в случае получения Киевом ракет дальнего действия

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет наносить удары по тем объектам на Украине, по которым удары пока не наносятся. Это произойдет в том случае, если Киев получит от стран Запада ракеты дальнего действия, заявил российский лидер в интервью Павлу Зарубину на «России 1».

Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся, — подчеркнул Путин.

Российский лидер считает, что поставки США РСЗО Украине не влияют на ситуацию, так как у Киева и раньше были ракеты такой дальности. Киевский режим таким образом просто восполняет имеющиеся у него запасы.

Поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет: у Киева и раньше были ракеты такой дальности, и они просто восполняют потери, — сказал Путин.

По мнению президента, дополнительные поставки оружия нужны Киеву для затягивания конфликта.

Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель — затянуть как можно дальше вооруженный конфликт, — уточнил президент.

Ранее Путин заявил, что российские системы ПВО «щелкают как орехи» ударные БПЛА на Украине. По его словам, Вооружённые силы России вывели из строя «десятки» единиц военной техники иностранного производства.