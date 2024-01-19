В Госдуме назвали смертниками вернувшихся на Украину западных наемников Депутат Журавлев назвал смертниками вернувшихся на Украину наемников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные наемники, возвращающиеся на Украину для участия в боевых действиях в составе ВСУ против России, станут «смертниками», высказал мнение в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий не исключил, что второго шанса — плена и последующего обмена — им больше не предоставят.

Отношение к ним по всему миру соответствующее, их даже в плен не берут. Появившийся на ЛБС британец Эйден Аслин, в свое время плененный, приговоренный к смертной казни в ДНР, а потом обменянный с условием, что больше на фронте не появится, — просто смертник, как и ему подобные. Эти солдаты удачи чаще всего являются заградотрядами для ВСУ, отношение к ним соответствующее, никто оплакивать не собирается, — отметил Журавлев.

Ранее сообщалось, что Эйден Аслин опубликовал видеозапись, сделанную в Авдеевке. Британец был одет в военную форму, однако на кадрах нельзя увидеть знаки различия. Также нельзя определить, держал ли он в руках оружие.

Мужчина имеет украинское гражданство в качестве второго и с 2018 года служит в морской пехоте ВСУ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждал, что его подданный является военнослужащим, а не наемником.

Российский боец с позывным Пианист ранее заявил, что снайперы Вооруженных сил РФ относят иностранных наемников к приоритетным целям. По его словам, такие комбатанты ярко выделяются среди украинских военнослужащих, так как они лучше экипированы. Кроме того, наемники предпочитают держаться позади группы или в центре, а также нередко отдают украинским солдатам приказы.