«Просто сдохнут»: Медведев рассказал о будущем западных политиков Медведев описал будущее западных политиков фразой «просто сдохнут»

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Дмитрий Медведев

После того как наладятся отношения России с Западом, зарубежные политики исчезнут, а некоторые «просто сдохнут», заявил в интервью зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, более жесткие оценки в отношении Запада появились после того, как с российской стороной «обошлись несправедливо».

Когда отношения [с Россией] нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдет в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут, — заключил Медведев.

Как ранее отметил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чтобы восстановить отношения с Россией, странам Запада необходимо начать выполнять свои обязательства. Парламентарий уточнил, что с некоторыми государствами, например с Венгрией, возможно наладить взаимодействие. Депутат отметил, что Москва при подписании договоров постоянно надеялась, что на Западе «в этот раз не обманут». По его словам, пока Россия открывалась полностью, страны Европы «только приоткрывались».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что возобновление стратегического диалога между Россией и США в отрыве от вопросов международной безопасности и стабильности невозможно. Он отметил, что сегодня в этой сфере крайне негативная динамика, которая усугубляется.