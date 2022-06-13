«Просто рехнулись»: Песков усомнился в адекватности западных журналистов Песков усомнился в адекватности западных журналистов в преддверии ПМЭФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что западные журналисты «просто рехнулись», потому что объективность и адекватность подаваемой ими информации вызывает сомнения, сообщает ТАСС. По его словам, в преддверии ПМЭФ с президентом России Владимиром Путины будет согласован модератор встречи, но он одинаково комфортно себя чувствует, как с иностранными, так и отечественными журналистами.

Информационная адекватность многих известных западных журналистов сейчас — для нас, по крайней мере — находится под вопросом, мы не могли бы их все-таки назвать объективными журналистами и настоящими журналистами, потому что все они просто рехнулись, говоря по-русски, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что модератором ПМЭФ будет главред «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Песков также отметил, что Путин на ПМЭФ встретится с главами российских СМИ и фронтовыми корреспондентами, которые освещают ситуацию на Украине. По его словам, с «фронтовиками» Путин встретится неслучайно, так как именно они сейчас «руководят информацией». На возражение о том, что фронтовые корреспонденты очень заняты, представитель Кремля заявил, что они «все равно могут на пару деньков вырваться и прилететь на форум».