«Просто доиграются»: Захарова о запрете русского языка в Латвии Захарова предрекла Латвии кризис в обществе из-за запрета русского языка в школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в политике и потеряли опору на население, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поправки к законам об образовании, предусматривающие переход всего образования в Латвии на государственный язык в течение трех лет. По её словам, подобные действия предвещают кризисы в обществе.

Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощрённым путём, которым <...> шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, — сказала Захарова.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии постановил запретить трансляцию всех 80 российских телеканалов на территории страны. Как заявил председатель совета Ивар Аболиньш, это решение принято на основании новой правовой нормы, согласно которой в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, которая ставит под угрозу территориальную целостность и независимость другой страны.