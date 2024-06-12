«Простирает дорожку на Запад»: в ГД оценили решение Армении выйти из ОДКБ Водолацкий: выход Армении из ОДКБ доказывает приверженность Пашиняна Западу

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения выйдет из ОДКБ, доказывают его приверженность Западу, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, Пашинян сомневается в том, что сможет и в будущем оставаться руководителем государства.

Это уже не первое заявления Пашиняна с упреками, в адрес России по любым поводам. Он говорил о выходе Армении из ОДКБ ранее, но затем давал интервью, заявляя, что его неправильно поняли. Но то, что Пашинян лично дрейфует в сторону Европы, очевидно. Он дал определенные обязательства Макрону, когда посещал Францию и участвовал в переговорах. Это говорит о том, что премьер сегодня не видит своего будущего в качестве руководителя страны, — рассказал Водолацкий.

По мнению парламентария, Никол Пашинян осознает, что его «премьерство заканчивается», так как граждане страны все больше возмущаются действиями руководства и сдачей позиций. Главная проблема заключается в том, что Армения начинает терять свой суверенитет, убежден депутат.

Самое главное, что при руководстве Пашиняна страна начинает терять свой суверенитет. Это очень опасно для любого государства. В стране постоянно проходят митинги, люди требуют отставки Пашиняна. И он понимает, что долго удержаться за счет спецслужб и полицейских ему, наверное, не удастся. Поэтому такими заявлениями он простирает себе дорожку на Запад, — сказал Водолацкий.

Пашинян ранее заявил, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что сроки выхода республики из организации еще не определены.