Прощание Путина с Лебедевым попало на видео Путин возложил цветы к гробу Лебедева и простился с ним

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования дочери и супруге покойного

Президент России Владимир Путин, прибывший в московский Дом Союзов, простился с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, передает РЕН ТВ. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как российский лидер возлагает цветы к его гробу.

Простившись с Лебедевым, президент подошел к его супруге и дочери и выразил им свои соболезнования. В Колонном зале рядом с гробом председателя Верховного суда установлены его портрет и отличительные знаки, которыми его награждали.

Также в зале расставлены венки с траурными лентами — от президента РФ, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, администрации президента, председателя правительства Михаила Мишустина, Совета Федерации и Госдумы. Во время церемонии службу несет почетный караул.

Лебедев ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. Он занимал пост председателя Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — пост председателя Верховного суда РФ. За время службы в Верховном суде Лебедева удостоили множества госнаград, в том числе за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка.

Лебедева планируют похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве. Причиной смерти могла послужить продолжительная болезнь, вызванная онкологическим процессом.