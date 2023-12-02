«Пропорционально агрессии»: Медведев об ответе на поддержку оппозиции Медведев: ответ на поддержку псевдооппозиции может быть пропорциональным

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Ответ Москвы на поддержку «псевдооппозиции», осуществляемую за рубежом, может быть пропорциональным степени ее агрессии или асимметричным, заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москва не потерпит вмешательств в дела российского государства.

На вмешательство во внутрироссийские дела, поддержку разнообразных псевдооппозиционных манкуртов, желающих распада России, мы, где это только возможно, будем отвечать всеми доступными способами, прямо пропорционально степени агрессии или, в случае необходимости — асимметрично, — подчеркнул политик.

Медведев добавил, что Запад во главе с США сохраняют разрушительный потенциал и продолжат «отравлять жизнь на планете». Однако возможности Вашингтона и его союзников не безграничны, уточнил зампред.

Ранее политик выразил мнение, что Запад сосредоточен на том, чтобы удержать свою власть над мировыми процессами. По словам зампреда, для этого Запад без стеснения прибегает к средствам военно-политического, экономического, идеологического, информационного давления, блокирует возможности свободного развития и манипулирует сознанием целых социальных групп и народов. Из-за этого в различных регионах возникают новые конфликты и обостряются старые, уточнил Медведев.