«Пропагандистский ход»: в ГД оценили планы США о пересмотре статуса Крыма Депутат ГД Чепа назвал пропагандистским ходом планы США о пересмотре статуса Крыма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Планы США о пересмотре статуса Крыма являются пропагандистским ходом, заявил в беседе с Lenta.ru замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, эти планы также несбыточны, как и желания украинских и американских властей перенести боевые действия на полуостров.

Это не что иное, как определенный пропагандистский ход, — сказал парламентарий.

Чепа также напомнил о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о подготовке наступления на Крым. Он отметил, что в Вашингтоне на словах поддерживают эти планы Киева, но при этом понимают невозможность их реализации даже с учетом огромных поставок оружия ВСУ.

Ранее советник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон полагает возможным пересмотр в будущем вопроса о статусе Крыма, несмотря на позицию Москвы. При этом он добавил, что сами США участвовать в обсуждении суверенных вопросов другой страны не собираются.

В ответ на это депутат Госдумы от полуострова Леонид Ивлев напомнил, что жители Крыма уже высказали свое мнение на референдуме в 2014 году, который проходил в соответствии с нормами ООН. По его словам, США следует уяснить, что Крым навсегда останется в составе России. Если же кто-то захочет его присвоить, РФ сможет защитить полуостров.