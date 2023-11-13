«Пропагандистская выдумка»: Полянский оценил российские «угрозы» Украине Полянский: утверждения о российской угрозе Украине являются выдумкой

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Утверждения Запада о том, что Москва угрожает Киеву, — это «плохая пропагандистская выдумка», заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия никогда не несла угрозы Украине.

Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли, — сказал дипломат.

По его словам, Москва всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к киевскому соседу, но на отношениях двух стран сказались события 2014 года. При этом Полянский подчеркнул, что Россия обладает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы в настоящее время одержать победу в СВО и добиться поставленных задач.

Также в ходе интервью Полянский заявил, что идеология неонацизма в Канаде имеет очень сильное влияние, правительство премьер-министра Джастина Трюдо во многом стало ее заложником. Дипломат напомнил, что после Второй мировой войны в стране осело большое число нацистских коллаборационистов, у которых в дальнейшем появились дети и внуки.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил свое недовольство из-за «куриной слепоты» Запада. Так он назвал нежелание замечать в течение восьми лет агрессивные действия киевских властей против мирного населения.