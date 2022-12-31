Пропагандирующие ЛГБТ фильмы не получат прокатное удостоверение в России Правительство запретило выдавать прокатное удостоверение фильмам, пропагандирующим ЛГБТ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России расширило основания для отказа в выдаче прокатного удостоверения фильмам. Документ выпущен в соответствии с принятым ранее законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Он опубликован 31 декабря на официальном портале правовой информации.

Список причин, по которым кинофильму может быть отказано в прокате, дополнился еще одной — если в нем содержатся «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Также в правилах появился пункт о том, что Минкультуры вправе привлекать к рассмотрению вопросов о выдаче и отзыве прокатных удостоверений созданный при ведомстве экспертный совет по оценке фильмов. Совет может быть задействован для определения содержания в фильме материалов, запрещенных к распространению в РФ.

В документе указано, что решение совета носит рекомендательный характер и учитывается Министерством культуры РФ при рассмотрении вопроса о выдаче, отказе в выдаче или об отзыве прокатного удостоверения.