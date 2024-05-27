«Промысел божий»: Медведев о шестой подряд победе «Зенита» в РПЛ Медведев: «Зенит» победил в РПЛ благодаря тренерам, игрокам и божьему промыслу

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Петербургский «Зенит» одержал шестую подряд победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) благодаря тренерам команды, игрокам и божьему промыслу, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые передает ТАСС, в первенстве сине-бело-голубых есть нумерологическое совпадение: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов находится на своем посту шесть лет и ФК становится чемпионом в шестой раз. Медведев выразил надежду на новые победы команды в будущем.

Повод действительно особый, победа была не простая — трудовая. Тем, кто не любит «Зенит», в данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, игроков «Зенита» и промысел божий. Мне как человеку питерскому очень приятно, — сказал председатель «Единой России» во время приема граждан.

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв в матче последнего тура «Ростов». Петербургская команда набрала 57 очков. Второе место занял «Краснодар» (56), а третье — «Динамо» (56).

Председатель правления ВТБ Андрей Костин ранее вспомнил, что в 2005 году ему предлагали приобрести 100% акций «Зенита». Однако, по его словам, он решил «отдать» петербургский футбольный клуб «Газпрому» после просьбы главы компании Алексея Миллера. Последний аргументировал свое желание получить команду словами «я питерец».