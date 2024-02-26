Прокурор запросил пожизненное наказание для воюющего в ВСУ актера из России Гособвинитель запросил пожизненное наказание для воюющего в ВСУ актера Канахина

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Кирилл Канахин

Прокурор потребовал приговорить к пожизненному заключению российского актера Кирилла Канахина, который вступил в ряды украинской армии, передает ТАСС. Его обвиняют в нападении на село в Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Гособвинение попросило суд приговорить Канахина к пожизненному лишению свободы, — сказала представитель суда.

Осенью 2023 года появилась информация о том, что в отношении бывшего актера Театра Луны Кирилла Канахина возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям: «Госизмена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Организация террористического сообщества и участие в нем». 1 ноября Мещанский суд Москвы заочно арестовал артиста.

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область, в причастности к которой подозревают Канахина, произошла 2 марта 2023 года. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковой автомобиль, в результате чего скончался один человек. Один ребенок получил ранение, он был госпитализирован. Позже выяснилось, что диверсанты стреляли из гранатомета по дому, где в тот момент была женщина с двумя детьми.