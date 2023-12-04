Прокурор запросил для Абызова 19,5 года колонии строгого режима

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Михаил Абызов

Гособвинение запросило 19,5 года колонии строгого режима для бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, сообщает ТАСС из зала Преображенского суда Москвы. Также прокурор просит назначить фигуранту дела штраф в размере 470 млн рублей.

Прошу признать Абызова виновным и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде 19 с половиной лет колонии строгого режима. Кроме того, прошу назначить ему штраф в размере 470 млн рублей. <...> Соучастники были знакомы друг с другом не день, не два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия. Первый — Абызов, потом — Степанов, потом все остальные, — объяснил обвинитель.

Сторона обвинения отметила, что состав преступления говорит о том, что фигуранты действовали сообща. Кроме того, в их структуре имелась иерархия: на верхней ступени Абызов, ниже — экс-глава ООО «Ру-ком» Николай Степанов, а после все остальные. Также прокурор просит лишить Абызова ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции. Солидарно со всех подсудимых прокуратура требует взыскать 1,5 млрд рублей. 5 декабря адвокаты и их подзащитные озвучат в суде свою позицию. Приговор может быть оглашен до конца 2023 года.

Абызов не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях. Экс-чиновник заявил, что не мог ничего красть у самого себя и оказывать сам себе покровительство, чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятельность.