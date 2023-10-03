Экс-редактора Первого канала Овсянникову просят посадить на 9,5 лет Прокуратура запросила для Овсянниковой 9,5 лет колонии

Фото: Gerald Matzka/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Гособвинитель Басманной межрайонной прокуратуры запросил для экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщила пресс-служба московской прокуратуры. Обвиняющая сторона просит признать журналистку виновной по ч.2 ст.207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное по мотивам ненависти в отношении отдельной социальной группы).

Государственный обвинитель <...> просил признать подсудимую 45-летнюю Марину Овсянникову виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ <...> и назначить ей наказание в виде 9 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

14 марта 2022 года во время трансляции выпуска программы «Время» на Первом канале Овсянникова без согласования ворвалась в студию, где шел прямой эфир и за спиной у ведущей Екатерины Андреевой развернула плакат, на котором на русском и английском языках был написан антивоенный лозунг.

В результате журналистку задержали и составили в отношении нее административный протокол за организацию несогласованного публичного мероприятия. Вскоре она уехала в Европу, несколько месяцев поработала в немецком издании и вернулась в Россию, где у нее остались сын и дочь.

После приезда Овсянниковой присудили еще несколько штрафов, а 10 августа против нее возбудили уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. Суд отправил журналистку под домашний арест.

1 октября бывший муж Овсянниковой через СМИ сообщил, что женщина сбежала из-под домашнего ареста вместе с их 11-летней дочерью. Полиция объявила журналистку в розыск.