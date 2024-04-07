Прокуратура заинтересовалась жалобой из затопленного Орска Прокуратура проверит обоснованность цен на продукты в Орске

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Прокуратура Оренбургской области начнет проверку обоснованности цен на продукты первой необходимости в затопленном паводками Орске после того, как в СМИ появилась информация о подорожании питьевой воды, сообщила ведомственная пресс-служба. Глава региональной прокуратуры Руслан Медведев также посетил жителей, эвакуированных в пункты временного размещения, в ходе визита он отметил улучшение условий пребывания людей.

В связи с появлением в СМИ публикаций о значительном завышении стоимости питьевой воды проверяется обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости, — говорится в сообщении.

Глава МЧС Александр Куренков ранее заявил, что ведомство имеет достаточное количество сил и ресурсов, задействованных в ликвидации последствий наводнения в Орске. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Ленинском районе и в районе Старого города в Орске. Он оценил ситуацию как критическую.

Ранее замглавы Минстроя России Александр Ломакин сообщил, что общая сумма ущерба, причиненного жилью в Оренбургской области из-за паводка, может превысить 21 млрд рублей. Кроме того, по информации городской мэрии, в результате прорыва дамбы погибли четыре человека.