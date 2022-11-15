Проходящих альтернативную службу смогут мобилизовать в зону СВО Закон о мобилизации проходящих альтернативную службу вступает в силу 15 ноября

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Закон о мобилизации проходящих альтернативную службу вступает в силу 15 ноября, сообщает «Парламентская газета». Согласно документу, всех альтернативщиков смогут отправить работать в зону СВО на гражданские специальности в случае объявления мобилизации. Также к ней допускаются люди с непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Новые нормы разработаны группой депутатов по главе с зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимиром Шамановым.

Закон позволит ряду лиц, отбывших наказание, чья судимость еще не погашена, отправиться на передовую, чтобы защищать Родину, — сказал соавтор документа депутат Анатолий Выборный.

Новые нормы коснутся тех, кто проходит альтернативную службу во время мобилизации в армии или в гражданских организациях. В зону СВО теперь могут отправиться представители всех специальностей из утвержденного Минтрудом списка, в том числе врачи, учителя, воспитатели, инженеры, юрисконсульты, агрохимики, почтальоны, повара, оленеводы, лифтеры, артисты балета, хора и оркестра.

Во втором чтении в закон внесли поправку, которая допустила до мобилизации граждан, которые отбывали наказание за совершенные преступления, пишет издание. Они теперь могут попасть в зону СВО сразу после выхода на свободу.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о службе в Вооруженных силах РФ иностранных граждан. Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, иностранцы смогут поступить на службу в ВС России, войска национальной гвардии, а также в воинские подразделения противопожарной службы.