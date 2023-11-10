Профессор МГИМО Вяземский рассказал, о чем он хочет спросить Путина Историк Вяземский удивился, как Путин выдерживает «сыпящиеся на него удары»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Вяземский

Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский рассказал NEWS.ru, что имеет личные вопросы к президенту России Владимиру Путину. Ему интересно, как главе государства удается выдержать удары, «которые на него сыплются», и откуда у него на это берутся силы.

Откуда у Путина берутся силы? Как ему удается выдержать все удары, которые на него сыплются? Не мешает ли ему вся нынешняя ситуация быть совестливым и сострадательным к людям? У Наполеона, например, этого не было, потому ему ничего не мешало. Такой вопрос возникает, потому что положение его и России сейчас очень тяжелое. Путину же не 20, не 30 и даже не 40 лет, — сказал Вяземский.

Помимо всего прочего, он отметил, что пожелал бы российскому президенту терпения, сил и любви.

Когда у меня была возможность с поговорить по телефону с Путиным, я закончил наш разговор, сказав ему: «Храни Вас Господь, Владимир Владимирович!» Я готов это повторять все время. Это искренне, от души, — заключил Вяземский.

Прямая линия с Путиным может состояться 14 декабря. В настоящее время эта дата рассматривается в качестве основной. Прямая линия с Путиным — масштабное мероприятие, в рамках которого глава государства отвечает на вопросы граждан. В этом году она будет объединена с большой пресс-конференцией президента России.