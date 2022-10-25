Проезд грузовиков к Керченской переправе в Краснодарском крае ограничат 27 октября ограничат проезд грузовиков к Керченской переправе в Краснодарском крае

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Паром «Мария» в Керченском проливе

С 27 октября будет частично ограничен проезд грузового транспорта по территории Краснодарского края к паромной переправе через Керченский пролив, передает ТАСС со ссылкой на оперштаб Краснодарского края. Согласно информации ведомства, с 00:00 27 октября вводится ограничение на въезд и передвижение по территории Краснодарского края грузовиков, следующих в направлении Крымского полуострова через Керченскую паромную переправу

С 27 октября в Краснодарском крае частично ограничат проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках исключения будет разрешен проезд транспорта с грузами военного назначения, спецгрузами. Также будет пропускаться фармацевтическая продукция, техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проект по восстановлению железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября. По его словам, в настоящее время поврежденный участок трассы в круглосуточном режиме ремонтируют 410 человек и 40 единиц техники.