Российским военным могут разрешить участвовать в операциях за рубежом В Госдуму внесли законопроект по уточнению условий прохождения военной службы по контракту

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В Госдуму внесен проект закона, которым предлагается уточнить, что граждане, находящиеся в запасе, могут заключить контракт о прохождении военной службы на срок до года в случае проведения ВС РФ операций за пределами России. Авторами инициативы выступила группа депутатов ГД, в том числе глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается соотнести отдельные положения федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» с положениями недавно принятого федерального закона № 272-ФЗ от 14 июля 2022 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и дополнить перечень «мероприятий», в которых могут принимать участие военнослужащие, проведением Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации, — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета. В состав формирований могут войти как добровольно поступившие в них россияне, так и военнослужащие, направленные туда решением Министерства обороны.