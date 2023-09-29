Проект трехлетнего бюджета России внесен в Госдуму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект трехлетнего бюджета страны, сообщается на официальном портале кабмина. В законопроекте расписан бюджет на 2024 год, а также на плановый период 2025-2026 годов. Распоряжение о внесении документа на рассмотрение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы, — говорится в сообщении.

Представители пресс-службы российского правительства подчеркнули, что при составлении бюджета учитывалась необходимость в исполнении всех социальных обязательств государства перед гражданами. Одним из главных приоритетов является адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. На выплату единого пособия предлагается выделить около 4,4 трлн рублей, а на предоставление материнского капитала — 1,6 трлн рублей. Также в проект бюджета заложены расходы на программу улучшения жилищного обеспечения многодетных семей.

Конгресс США также обсуждает проект бюджета на 2024 год. По мнению аналитиков, власти страны могут столкнуться с шатдауном — роспуском правительства и отправкой сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Это станет возможным в том случае, если в правительстве не договорятся о расходах.