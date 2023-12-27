Проект Красильщика признали нежелательным Минюст РФ признал «Службу поддержки» Красильщика нежелательной организацией

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Илья Красильщик

Министерство юстиции России признало медиапроект «Служба поддержки» Ильи Красильщика (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нежелательной организацией. Решение принято в силу предписания Генпрокуратуры РФ от 11 декабря 2023 года, согласно данным реестра.

Минюст также признал нежелательными американские неправительственные организации Global Investigative Journalism Network («Глобальная сеть журналистов-расследователей») и Russian America for Democracy in Russia («Русская Америка за демократию в России»). Вместе с тем в перечень внесена НПО True Russia Limited («Настоящая Россия»), зарегистрированная в Великобритании.

26 декабря стало известно, что блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во второй раз оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях в социальных сетях. По данным РБК, сумма взыскания составила 50 тысяч рублей. В первый раз Варламова оштрафовали за аналогичное нарушение на 30 тысяч рублей.

22 декабря Минюст включил в список иностранных агентов автора «Масяни» Олега Куваева. Основанием для включения художника в перечень иноагентов стала критика СВО и финансовая поддержка ВСУ.