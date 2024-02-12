Продажу фастфуда рядом со школами предложили ограничить Сенатор Чефранова: здоровое питание школьников поможет в борьбе с инсультом

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Профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и, в частности, инфарктов и инсультов, нужно начинать с детского возраста, оградив детей от вредной еды, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» член комитета Совета Федерации по социальной политике Жанна Чефранова. По ее словам, для этого необходимо ограничить продажу фастфуда рядом с учебными заведениями.

Доказано, что чем меньше точек быстрого питания вокруг школы, техникума, училища, тем меньше в учебном заведении детей с ожирением. <...> Подростки с избыточной массой тела в трудоспособном возрасте войдут в зону риска возникновения инсульта. Законодательно ограничить появление точек быстрого питания вокруг школ вполне возможно, — отметила сенатор.

Она напомнила, что в последние годы инфаркт миокарда стал диагностироваться у очень молодых людей. И не последнюю роль в этом играют энергетические напитки, продажу которых у школ также необходимо ограничить.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова предупредила, что продукты с рафинированными углеводами и высоким гликемическим индексом, в том числе фастфуд, негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе и провоцируют ожирение. Такие углеводы также есть в кондитерских и макаронных изделиях.