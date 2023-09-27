Источник: Проценко возглавил Департамент здравоохранения Москвы

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Денис Проценко

Источник NEWS.ru сообщил, что доктор медицинских наук Денис Проценко назначен на должность главы Департамента здравоохранения Москвы. Ранее его возглавлял врач Алексей Хрипун. По словам источника, 18 сентября столичный департамент был временно распущен.

Источник добавил, что Хрипун, в свою очередь, вернулся на предыдущее место работы — в городскую клиническую больницу № 12 Департамента здравоохранения Москвы.

Проценко ранее возглавлял больницу № 40 в Коммунарке, теперь, по данным источника, эту должность заняла Папышева Ольга Виуленовна, возглавлявшая ГКБ им. Юдина.

Проценко окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело» в 1999 году. В 2000 году в этой же академии он стал выпускником интернатуры по специальности «анестезиология и реаниматология». С 2000 по 2008 год Проценко работал врачом анестезиологом-реаниматологом в Городской клинической больнице №7, а с 2008 по 2014 год — стал замом главврача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии в той же больнице.

В 2022 году врач защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главы Росавиации Александра Нерадько и назначил на его место Дмитрия Ядрова. Соответствующее распоряжение было подписано 15 сентября.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров до этого заявил, что первый зампред ВТБ Андрей Пучков был назначен на новую должность. Он стал генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).