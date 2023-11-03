Путин назвал проблему абортов в России острой

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Президент России Владимир Путин

Проблема абортов в России является острой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. По его словам, нужно определиться, запрещать ли препараты для прерывания беременности или улучшать поддержку семей, передает корреспондент NEWS.ru.

Проблема абортов острая. Вопрос, что с этим делать: запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, — сказал Путин.

По данным Минздрава, число абортов в России снижается, за 2022 год их стало меньше на 4%. Число абортов по ОМС с января по август 2023 года сократилось на 5%.

Ранее в нескольких российских регионах, среди которых Мордовия и Тамбовская область, ввели штраф на сумму до 200 тысяч рублей за склонение к абортам. Теперь такой закон был принят в Тверской области. Наказывать будут вне зависимости от того, был сделан аборт или нет. В то же время в законе уточняется, что информирование женщины о наличии медицинских или социальных показаний к прерыванию беременности не влечет за собой штрафа.

Демограф Алексей Ракша предупредил, что рождаемость не поднимается за счет ограничения или запрета абортов. Специалист предрек, что при запрете абортов вырастет количество разводов, а заключать браки станут реже.