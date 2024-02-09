«Пробить стену русофобской лжи»: Слуцкий о влиянии интервью Путина на Запад Слуцкий: интервью Путина Карлсону должно пробить стену русофобской лжи на Западе

Фото: Kremlin.ru

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону должно пробить стену русофобской лжи, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, глава государства изложил всю правду о причинах и следствиях украинского кризиса и ухудшения отношений Москвы с коллективным Западом.

То, что является очевидным для российского зрителя, для западного обывателя может стать откровением. Все это время на Западе шла и идет махровая антироссийская пропаганда в стиле Йозефа Геббельса. Ответы Владимира Путина, уверен, должны пробить стену русофобской лжи, — сказал парламентарий.

Он отметил, что в Европе и США живут не глупые люди, и они в состоянии сделать собственные выводы. В Старом и Новом Свете уже прозревают, о чем и свидетельствуют итоги выборов в ряде европейских государств, указал Слуцкий. депутат заявил, что Путин четко аргументировал как и когда Запад обманул Россию, честно ответил на вопросы о подрыве «Северных потоков» и переговорах по Украине, а также использовании доллара в политических целях.

Думаю, для западных зрителей это интервью станет культурным информационным шоком на контрасте ежедневного вранья про Россию, — заключил он.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Путин в интервью Такеру Карлсону изложил правду об истории России и о принятии решений, влияющих на глобальную безопасность. По ее словам, это очень важно, так как только правда должна быть основой большой политики.

До этого отмечалось, что президент России Путин после интервью с Карлсоном вошел в актуальные тренды в американском сегменте соцсети Twitter (X). По последним данным, число постов с упоминанием российского лидера превысило 1,37 млн. При этом число постов с его упоминанием в российском сегменте соцсети превысило 600 тысяч. Примечательно, что соцсеть в РФ заблокирована.