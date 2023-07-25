Призывникам могут запретить покидать РФ после размещения повестки в реестре

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Россиянам, подлежащим призыву на военную службу, могут запретить выезжать из России с момента размещения повестки в военкомат в соответствующем реестре. Такие поправки в законодательство рассмотрят депутаты Госдумы, сообщает ТАСС.

Изменения планируется внести в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно действующим нормам, подлежащим призыву гражданам запрещается выезжать за пределы страны со дня, когда повестка считается врученной по закону. Новые нормы уточняют, что запрет вступает в силу после публикации повестки в реестре.

Как сообщалось ранее, Госдума отказалась от переходного периода при повышении верхней планки призывного возраста до 30 лет. Предполагалось, что это произойдет лишь к 2026 году, однако теперь изменения могут вступить в силу уже в 2024 году. Согласно тексту таблицы поправок, такое решение принято с учетом военно-политической обстановки в мире.

Нижняя палата российского парламента также решила отказаться от повышения нижней планки призыва до 21 года. Как утверждает глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, минимальный возраст останется прежним — 18 лет. По его словам, это обусловлено большим количеством желающих служить в армии в этом возрасте.