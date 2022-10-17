«Призвали достаточно»: депутат ГД о завершении частичной мобилизации Депутат ГД Соболев: частичная мобилизация завершается, поскольку призвали достаточно людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Частичная мобилизация в России подходит к концу, так как уже достаточно призванного контингента, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он пояснил, что тем частям, которые будут задействованы в специальной военной операции на Украине, уже хватает призывников.

Частичная мобилизация, как и говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, подходит к своему завершению. И, в принципе, нам уже достаточно призванного контингента, чтобы сформировать те соединения и части, которые будут задействованы на Украине, — сказал Соболев.

Он добавил, что смог лично убедиться в качестве сформированных военных частей в ходе посещения учебного центра в Омске.

Качеством подготовки личного состава остался крайне удовлетворен, — заключил парламентарий.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мобилизационные мероприятия в столице завершены. По его словам, начиная с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. При этом точное количество московских призывников Собянин не называет.

О том, какие субъекты РФ объявили о завершении мобилизационных мероприятий, читайте в инфографике NEWS.ru.