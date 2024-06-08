«Признание эффективности»: Медведев высказался о запросе на его арест в МУС Медведев о запросе FIDH на его арест: приятно получить признание эффективности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Запрос Международной федерации по правам человека (FIDH) в адрес канцелярии прокурора Международного уголовного суда на арест зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, а также других российских должностных лиц и журналистов, доказывает эффективность борьбы Москвы с украинскими властями, написал сам Медведев на своей странице в соцсети Х. По его словам, он был польщен получить такое признание эффективности.

Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий в борьбе против неонацистского режима в Киеве. Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащие мерзкому старикашке [Джорджу] Соросу, который даже в МУС обратился из-за нашей скромной работы, — отметил зампред Совбеза.

По его словам, неправительственные организации, подобные FIDH, и их хозяева являются пособниками террористов. В этой связи он напомнил об атаках со стороны ВСУ, которые унесли жизни более 20 мирных граждан. Медведев отметил, что это действительно мотивирует продолжать работу против «гнусной нацистской клики».

Ранее FIDH обратилась в канцелярию прокурора МУС с заявлением о «разжигании ненависти» к украинцам в российских СМИ. Ее представители захотели, чтобы прокурор получил ордера на арест Дмитрия Медведева, главреда Russia Today Маргариты Симоньян, телеведущего Владимира Соловьева, а также журналиста Дмитрия Киселева, радиоведущего Сергея Мардана и первого замруководителя администрации президента РФ Алексея Громова.