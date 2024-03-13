«Привыкли набивать брюхо»: Путин сравнил элиты Запада с вампирами Путин напомнил западным элитам о заканчивающемся «бале вампиров»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Западные элиты должны понять, что «бал вампиров» заканчивается, заявил президент России Владимир Путин в интервью РИА Новости и телеведущему Дмитрию Киселеву. Он отметил, что «так называемый золотой миллиард» на протяжении веков эксплуатировал народы Африки, Азии и Латинской Америки. А сегодня он стремится заморозить несправедливое положение дел на международной арене.

Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается, — сказал президент.

В том же интервью глава государства заявил, что Россия будет действовать зеркально со странами, которые заявляют об отсутствии красных линий в отношении Москвы. В своих решениях, по его словам, страна будет исходить из того, что и у РФ в этом случае тоже не будет таких линий. Также Путин отметил, что крупные государства ведут себя правильно в отношении России, занимая более сдержанную позицию, чем малые страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отсутствии красных линий по вопросу помощи Киеву во время встречи с французской оппозицией. Он выразил мнение, что у республики не может быть никаких лимитов в данной области. В ответ на это заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России больше не осталось красных линий для Франции.