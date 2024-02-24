«Привыкли»: Медведев высказался о новых санкциях против России Медведев: новые санкции приняты против всего населения России

Фото: kremlin

Дмитрий Медведев

Новые санкции, приуроченные ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине, направлены против всего населения России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, они действуют уже не против властей или бизнеса в стране, о чем постоянно говорят на Западе, об этом свидетельствуют рестрикции, принятые в отношении платежной системы «Мир» и компаний, строящих жилье в стране.

Мы привыкли к их бесконечным ограничениям и научились жить с ними. Но на что хочу обратить внимание сегодня: эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России. Например, запрет платежной системы «Мир» и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране, — говорится в сообщении.

Медведев добавил, что причина ясна: «чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру». Он считает, что на Западе хотят, чтобы в России «все страдали».

Ранее Медведев заявил, что ненавидит тех, кого считает врагами России. Он подчеркнул, что у России есть не только враги, но и друзья. По его словам, последних у Москвы немало во всем мире. Медведев причислил к этой категории всех, кто не относится к политическому сословию англосаксонского мира.