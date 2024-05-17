Присяжные заседатели признали Шишкана и его банду виновными СК: присяжные признали вину Шишкана и его подручных в убийствах и бандитизме

Фото: Следственный комитет РФ

Олег Медведев (Шишканов)

Присяжные заседатели изучили доказательства, представленные Следственным комитетом РФ, и вынесли обвинительный вердикт Олегу Медведеву (известному под кличкой Шишкан), а также участникам возглавляемого им преступного сообщества (ОПГ), сообщило ведомство. Пресс-служба СК уточнила, что подсудимых обвиняют в убийствах, бандитизме и других тяжких преступлениях. На основании вердикта соучастникам будет вынесен приговор.

Следователи установили, что Медведев и его подручные убили генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи. Они намеревались завладеть земельными участками племзавода.

Следственной группой установлен факт дальнейшей безвозмездной передачи обширных земельных участков племзавода жителю города Раменское, имевшему прямое отношение к Медведеву, — сказано в публикации ведомства.

Медведев и другие фигуранты уголовного дела были задержаны совместным усилиями подразделений полиции и ФСБ. После масштабных поисков следователи нашли тела пропавших без вести Сидоровой и членов ее семьи.

Участники ОПГ Медведева также вымогали деньги у предпринимателей города Раменское и Раменского района Московской области. Они убивали конкурентов в сфере добычи природных ископаемых, калечили людей и поджигали имущество тех, кто отказывался выполнять преступные требования.

Дело Медведева решением Верховного суда РФ в закрытом режиме рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Власти хотели максимально обеспечить беспристрастное ведение процесса и безопасность его участников.