«Приступ дурной болезни»: Медведев назвал Вашингтон политическим импотентом Медведев заявил об «импотенции» внутренней политики США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Власти США показали себя «импотентами» в вопросах внутренней политики, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, американские чиновники оказались оторваны от действительности, которую перестали замечать на фоне военной поддержки Украины.

Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики, — написал Медведев.

Как подчеркнул политик, Белый дом показывает свою неспособность справиться с миграционным кризисом, который разгорелся в Техасе. По словам Медведева, если когда-то в конце 2022 года он шутливо «предсказывал» основание Техасской Народной Республики, то сегодня такой сценарий становится все более реальным.

Зампред Совбеза РФ указал, что губернатор Техаса Грег Эбботт, заявивший, что власти штата будут сами защищать участок границы от проникновения мигрантов, таким образом «смачно наплевал» на позицию администрации США во главе с «немощным стариком» Джо Байденом. Медведев назвал это ярким примером ослабления американской гегемонии.

Ранее 25 губернаторов-республиканцев обвинили администрацию Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и защищать границу. А властям Техаса между тем выразил свою поддержку экс-президент США Дональд Трамп. Ранее бывший хозяин Белого дома заявил, что президент РФ Владимир Путин любит свою страну, в отличие от Байдена.